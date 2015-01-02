МИД Латвии: НАТО и ЕС должны серьезно относиться к опасности "русского мира"

Об этом в интервью DW рассказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Президент Путин пытается воскресить величие России в виде Российской империи. Одновременно он бросает вызов НАТО - в том числе и для того, чтобы четко продемонстрировать гражданам России свои попытки создать более сильную, более настойчивую, более независимую Россию", - подчеркнул Ринкевичс.

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По его словам, если прослушать несколько из нынешних речей Путина, то можно увидеть, что во всех их прослеживается одна и та же линия.

"Я думаю, нам всем - как в НАТО, так и ЕС, - нужно очень серьезно относиться к опасности, которая возникает в связи с концепцией "русского мира", - подчеркнул Ринкевичс.