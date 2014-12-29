В НАТО с уважением отнеслись к подписанию Порошенко отмены внеблокового статуса Украины

”НАТО уважает украинское решение. Украина является независимым и суверенным государством, и только она решает свое направление внешней политики”, - заявили собственному корреспонденту УНИАН сегодня в штаб-квартире НАТО, комментируя подписание Порошенко закона во время пресс-конференции.

В штаб-квартире отметили, что в случае, если Украина решит просить членства в Североатлантическом альянсе, НАТО будет ”оценивать ее готовность присоединиться к Альянсу так же, как делает это с другими кандидатами”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, Порошенко во время пресс-конференции в присутствии представителей СМИ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости”.

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“Я подписываю данный закон, и вы являетесь участниками этого”, - отметил он.

Верховная Рада 23 декабря приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. За это решение проголосовали 303 народных депутата.