В оккупированном Крыму суд "смягчил" пятилетний приговор Балуху на один месяц

Судья оставила в силе часть предыдущего приговора о выплате штрафа в 10 тысяч рублей.

Подконтрольный российской власти Верховный суд в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции на приговор украинскому активисту Владимиру Балуху сократил срок пятилетнего заключения на один месяц.

Как говорится в сообщении на странице ОО "Крымская солидарность" в Facebook, суд "смягчил" приговор с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Отмечается, что судья оставила в силе часть предыдущего приговора относительно выплаты штрафа в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание суда проходило без участия Балуха и якобы потерпевшего начальника ИВС Валерия Ткаченко.

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ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

5 июля подконтрольный России так называемый Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

24 сентября Балуха не привезли в так называемый Верховный суд Крыма. "Судья" приняла постановление о рассмотрении апелляционной жалобы в режиме видеоконференции. При этом Балух отказался выходить из камеры следственного изолятора для сеанса видеоконференции. "Судья" пыталась начать заседание без Балуха, однако была вынуждена отложить рассмотрение жалобы на 3 октября из-за протеста адвокатов политзаключенного.

25 сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Балуха значительно ухудшилось и является чрезвычайно тяжелым.