МИД снова требует от России освободить Балуха и Сенцова

В министерстве напоминают, что Балух голодает уже 142 дня, а Сенцов - 86.

Министерство иностранных дел Украины вновь требует от Российской Федерации освободить незаконно осужденных украинского активиста Владимира Балуха и украинского режиссера Олега Сенцова, которые продолжают голодовку.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины в Twitter, Балух уже голодает 142 дня, Сенцов - 86.

"А за цифрами человеческие жизни. Продолжается голодовка Балуха и Сенцова. Требуем от РФ их освобождения", - подчеркнула Беца.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

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Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Политзаключенный Кремля Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он - «человек, который идет до конца».

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые были незаконно задержаны, арестованы и посажены в тюрьму.

18 июня Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключенных и выразил беспокойство растущим количеством арестов правозащитников и представителей религиозных меньшинств.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента РФ Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.