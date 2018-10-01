Украина вышлет венгерского консула в течение этой недели, если Будапешт его не отзовет - Климкин (видео)

Климкин подчеркнул, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации Закарпатья и Украины в целом.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина намерена выслать венгерского консула из Берегово в течение этой недели, если Будапешт сам его не отзовет.

Об этом говорится в его видеообращении в Facebook. "Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях, это сто процентов. Конечно, по определению никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей, да и вообще скрывать это плохо... Но это мы проехали, и я предложил венгерскому министру иностранных дел отозвать этого консула. Если это не будет сделано в течение этой недели, соответственно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке, именно на этой неделе", - отметил Климкин.

Климкин подчеркнул, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации Закарпатья и Украины в целом.

"Хотя относительно конкретных действий венгерского консула дискутировать нужды нет, здесь следует четко расставить точки над и. И мы их расставим. В ближайшие дни консул вернется на родину", - написал он.

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Ранее сообщалось, что Венгрия не будет отзывать своих консулов из Генконсульства с Берегово "независимо от того, что требуют украинцы".

В интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

В свою очередь Сийярто угрожал прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.