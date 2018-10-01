Паспортный скандал: Венгрия не отзовет своих консулов из Берегово "ни при каких обстоятельствах"

Кроме того, в Венгрии обвинили Украину в "притеснениях и запугивании" венгерской общины и раскритиковали закон о языке.

Государственный секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер заявил, что ни при каких обстоятельствах Венгрия не будет отзывать своих консулов из Генконсульства с Берегово "независимо от того, что требуют украинцы".

"Береговское консульство действует в соответствии с венгерскими и международными стандартами и не нарушает украинских законов", - сказал Менцзер во время пресс-конференции, передает портал Mukachevo.net.

Также он обвинил Украину в "притеснениях и запугивании" венгерской общины, в частности "украинское законодательство об образовании лишает права местных венгров учиться на родном языке". А закон "О языке", по его мнению, прокладывает путь для устранения венгерского языка в сферах культуры, средств массовой информации и общественных учреждениях.

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В том числе, по информации Менцера, малых и средних предпринимателей, которые финансируются правительством Венгрии согласно программе поддержки закарпатского бизнеса "время от времени вызывают на допросы". Также, по его словам, происходит давление на венгерских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто угрожал прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.