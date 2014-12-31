​Силы АТО установили противодесантные мины на побережье Азовского моря

Об этом во время скайп-включения на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин. "Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства", - сказал Леонид Матюхин.

Читайте такжеУкраинские военные усилили защиту стратегических объектов вблизи Мариуполя

По его словам, военные саперы на юге Донецкой области отработали задачи по противодействию высадке десанта противника с моря, а также по защите береговой линии около важного объекта.

"Военные инженеры в составе двух подвижных отрядов заграждения установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья", - сказал Леонид Матюхин.

Также пресс-офицер штаба АТО отметил, что "украинские воины выходили в море на плавающих транспортерах в сложных погодных условиях: при сильном ветре и шторме в 2-4 балла".