Силы АТО установили противодесантные мины на побережье Азовского моря
Военные инженеры на юге Донецкой области установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья Азовского моря.
Об этом во время скайп-включения на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин. "Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства", - сказал Леонид Матюхин.
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По его словам, военные саперы на юге Донецкой области отработали задачи по противодействию высадке десанта противника с моря, а также по защите береговой линии около важного объекта.
"Военные инженеры в составе двух подвижных отрядов заграждения установили десятки противодесантных мин вдоль участка побережья", - сказал Леонид Матюхин.
Также пресс-офицер штаба АТО отметил, что "украинские воины выходили в море на плавающих транспортерах в сложных погодных условиях: при сильном ветре и шторме в 2-4 балла".