Из Кремля не поступило ни одного позитивного сигнала относительно освобождения политзаключенных - Геращенко

Она поблагодарила корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка за переданные письма российским властям от содержащихся в украинских тюрьмах россиян, которые просят забрать их «на родину».

От российских властей не поступило ни одного положительного сигнала относительно возможности освобождения украинских пленников Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Мы делаем все для освобождения, но пока ни одного положительного сигнала, ни одного - ни у нас, ни у наших партнеров по нормандскому формату, от Российской Федерации нет», - сказала она.

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Геращенко поблагодарила собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации Романа Цимбалюка, который недавно на брифинге в Министерстве иностранных дел РФ передал письма осужденных в Украине россиян к президенту РФ Владимиру Путину, в которых они просят забрать их «на родину».

Она отметила, что МИД РФ пришлось отреагировать на эту ситуацию, и недавно было заявление от внешнеполитического ведомства о том, что письма переданы в администрацию президента.

«Ну что, ждем от администрации президента Путина ответы на письма россиян, которые просят Путина забрать их на родину», - отметила Геращенко.