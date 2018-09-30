Журналист назвал главное различие между Украиной и Россией

В украинском государстве люди мобильные, отметил публицист.

Российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник заявил, что между Украиной и РФ всегда было много различий, во-первых, геополитических.

У граждан государств разный менталитет, об этом рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"Пока из Владивостока доедешь до Москвы… Просто обозначьте расстояние. А приехать в Киев из какого-либо украинского региона — проблем нет. Если что, люди в Украине мобильны, они могут приехать в Киев и устроить там Майдан", — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что в Москве коренных жителей практически не осталось, в основном там живут приезжие. "Причем это не творчески или общественно активные люди, а люди, которые приехали за длинным рублем, люди, которые приехали в Москву только потому, что там денег больше", — подчеркнул публицист.

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"И вся политика Москвы заточена именно на то, что 80% денежной массы сосредоточена в этом Вавилоне, в этом раковом анклаве под названием Москва. И в этом страшном "бульоне" варятся приезжие, остатки москвичей, какие-то силовики, какие-то кавказцы, мафия… И все это вместе — это грязища, помесь", — добавил Сотник.

"Какой майдан?! Вы о чем? Никакого майдана. Офисные работники? Платят, слава Богу. Перестанут платить, станет страшно жить в Москве — соберут свои пожитки и уедут в свои челябински и урюпински. Поэтому говорить о том, что в Москве возможен какой-то майдан, не приходится…", — сказал журналист.

Писатель заявил, что в РФ в последний раз видел гражданское общество 21 сентября 2014 года, когда люди вышли на "Марш мира".

"Его проводил Борис Немцов (российский оппозиционер, был убит — Ред.), тогда еще живой. Я помогал, мы снимали ролики для того, чтобы людей больше вышло. Вот тогда это был последний выход гражданского общества, которому было небезразлично. С тех пор иных уж нет, а те далече…", — отметил публицист.

"Ваш покорный слуга тоже уже не в России. Кто-то уехал, кто-то умер, кого-то убили. Поэтому Россия — не Украина, нет… Более того, Украина открыто говорит: "Да, мы воюем. Мы — воюющая страна". Спросите у среднестатистического россиянина, воюющая ли страна Россия. В ответ вы услышите "нет". А с Украиной? "Да нас там нет!". А Сирия? "Мы просто бомбим". Поэтому Украина — не Россия", — утверждает собеседник.

Ранее Александр Сотник говорил, что среднестатистический россиянин разлюбил президент РФ Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку лидер страны взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.