Яценюк подчеркнул важность для Украины проекта "Стена"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о реализации проекта "Стена".

Яценюк отметил, что предусмотрено 300 млн грн на укрепление государственной границы на следующий год. "Правительство приняло решение. Я очень последователен в этом вопросе. Мы будем строить границу", - сказал Яценюк.

Он отметил, что граница должна укрепляться для того, чтобы не было незаконной миграции, торговли людьми, оружием и наркотиками, а также, чтобы не было "русских террористов и бандитов".

"Чтобы государство имело контроль над своей границей", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, правительство в 2014 году приняло новый план мероприятий по охране российско-украинской границы и территорий, прилегающих к зоне АТО и Крыму. Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника. Основной объем работ составляет около 1,5 тыс. километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, более 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно взорвать.

Сроки реализации проекта "Стена" 3 года - 2014-2016 годы. На проект предусмотрено потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.