Донбасс не Приднестровье, но риск замораживания конфликта существует - президент
В настоящее время существует риск того, что конфликт на Донбассе превратится в замороженный, но украинская власть делает все, чтобы этого избежать.
Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.
"Риск замораживания конфликта существует. И мы делаем все, чтобы его не было", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, 70% тех, кто остался на Донбассе хотят жить в Украине. "И мы помогаем этим людям", - добавил он.
Читайте такжеМинские договоренности не могут быть пересмотрены - Порошенко"Но понятно, что там, где нет влияния украинской власти, там нет и финансирования, потому что боевики не могут обеспечить финансирование этих территорий. Но Донбасс - это не Приднестровье", - утверждает президент.
Ранее он назвал конфликт на Донбассе надуманным.
"Этот конфликт привнесен в нашу страну извне. И те, кто его принес, - оккупанты и агрессоры - должны уйти из нашего государства", - подчеркнул Порошенко.