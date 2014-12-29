Донбасс не Приднестровье, но риск замораживания конфликта существует - президент

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Риск замораживания конфликта существует. И мы делаем все, чтобы его не было", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, 70% тех, кто остался на Донбассе хотят жить в Украине. "И мы помогаем этим людям", - добавил он.

Читайте такжеМинские договоренности не могут быть пересмотрены - Порошенко"Но понятно, что там, где нет влияния украинской власти, там нет и финансирования, потому что боевики не могут обеспечить финансирование этих территорий. Но Донбасс - это не Приднестровье", - утверждает президент.

Ранее он назвал конфликт на Донбассе надуманным.

"Этот конфликт привнесен в нашу страну извне. И те, кто его принес, - оккупанты и агрессоры - должны уйти из нашего государства", - подчеркнул Порошенко.