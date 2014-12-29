Порошенко назвал "мега-задание" до 2016 года

14:59, 29 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что основная задача для Украины сейчас - это проведение реформ для экономического роста в 2016 году.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Мега-задача сейчас - это проведение реформ для экономического роста в 2016 году. Потому сейчас нужно стабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул президент.

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По его словам, реформы помогут конвертировать высокий международный авторитет в прямые инвестиции.

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