Порошенко назвал "мега-задание" до 2016 года
14:59, 29 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что основная задача для Украины сейчас - это проведение реформ для экономического роста в 2016 году.
Порошенко во время пресс-конференции
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Мега-задача сейчас - это проведение реформ для экономического роста в 2016 году. Потому сейчас нужно стабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул президент.
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По его словам, реформы помогут конвертировать высокий международный авторитет в прямые инвестиции.
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