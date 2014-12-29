Президент подписал закон об отмене внеблоковости

Во время пресс-конференции в Киеве Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об отмене внеблоковости страны.

Также отвечая на вопрос о референдуме относительно членства Украины в НАТО Порошенко отметил, что планирует реформировать страну, чтобы она соответствовала стандартам НАТО и ЕС.

"И когда Украина будет соответствовать стандартам, я думаю, это будет сделано в течение 5-6 лет в рамках стратегии 2020, тогда народ Украины определится, вступать ли стране в НАТО", - подчеркнул он.