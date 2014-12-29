Украина имеет одну из самых боеспособных армий мира - Порошенко

Украина должна была заплатить высокую цену за свою независимость, которую она получила во второй раз в феврале этого года.

Об этом сегодня, 29 декабря, заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

"Наша страна - это страна, над которой висела угроза втягивания в Таможенный союз. Мы - страна, против которой началась военная агрессия со стороны соседнего государства", - подчеркнул президент и добавил, что в этом году перед Украиной предстал большой перечень вызовов.

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"Работала де-факто ликвидационная комиссия по ликвидации вооруженных сил. Но я горжусь тем, как страна прожила этот год. Мы выстояли. С первых дней была введена кампания по восстановлению обороноспособности государства", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что на первой стадии большой вклад в защиту независимости Украины сделали волонтеры. "Потому что на складах вооруженных сил не было продовольствия. На балансе было 0 жилетов, 0 кевларовых касок. На первых порах Украина встретила врага в составе 6 тысяч человек", - отметил он.

"Но уже сейчас Украина имеет одну из самых боеспособных армий мира", - заявил президент.