Боевики за ночь обстреляли позиции сил АТО 8 раз - штаб
09:38, 29 декабря 2014Политика
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Боевики за ночь 8 раз обстреляли позиции украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.
«Эта ночь проведения АТО прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования 8 раз обстреляли позиции украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и артиллерию», - сказал он.
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