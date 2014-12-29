Боевики за ночь обстреляли позиции сил АТО 8 раз - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«Эта ночь проведения АТО прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования 8 раз обстреляли позиции украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и артиллерию», - сказал он.

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