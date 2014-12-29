С горящего парома Norman Atlantic спасены 211 человек

Часть людей уже отправлена на вертолетах в итальянские больницы. Об этом сообщило греческое государственное телевидение "НЕРИТ", передает ТАСС.

По последним данным, на пароме остаются 256 человек, которых постепенно эвакуируют. Всего на борту загоревшегося судна находились 478 человек.

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В течение ночи три раза предпринимались попытки начать буксировать паром к итальянскому побережью, но, как сообщается, все они оказались неудачными: лопались тросы. Из-за временного улучшения погодных условий Итальянский центр спасения пассажиров, который руководит операцией по эвакуации пассажиров парома, попытался реализовать альтернативный план "Б", который заключается в массовой пересадке оставшихся пассажиров и членов команды на находящийся поблизости итальянский военный корабль, однако усиление ветра так и не позволило осуществить его.

Греческая и итальянская власти подтвердили информацию об одном погибшем - гражданина Греции. Он прыгнул за борт, спасаясь от огня. Также сообщается о двух пострадавших.

Итальянская сторона заявила, что операция по подавлению огня на пароме завершена, однако греческая сторона официально подтверждает лишь, что "пожар локализован, огонь взят под контроль". На борт парома прибыл медицинский персонал для оказания помощи пассажирам.

В спасательной операции участвуют судно Береговой охраны Италии, 10 грузовых судов, вертолетоносец ВВС Италии. Работают два итальянских вертолета "Супер Пума" и один греческий спасательный вертолет.

Напомним, паром Norman Atlantic загорелся утром 28 декабря во время рейса из греческого порта Патры в итальянскую Анкону. По предварительным данным, пожар начался на палубе, где находятся более 200 автомобилей.

Как сообщалось, на борту паромабыло до 500 человек, из них - две гражданки Украины. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинки эвакуированы.

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano опубликовало видеозапись с борта горящего судна.