У берегов Греции загорелся автомобильный паром с 411 пассажирами на борту

Автомобильный паром, на борту которого находятся 411 пассажиров и 55 членов экипажа, загорелся в ночь на воскресенье в 33 морских милях от греческого острова Отони (Othonoi). Как передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, пожар возник в грузовом отсеке, где находятся 222 автомобиля.

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Капитан приказал пассажирам эвакуироваться, однако, по некоторым данным, шлюпок на всех не хватает. На помощь к парому движутся три судна.

Паром Norman Atlantic ходит под флагом Италии, он вышел из порта Игуменица на западном побережье Греции в итальянский порт Анкона. Экипаж на судне — итальянский.