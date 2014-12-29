Министр флота Греции: итальянское судно буксирует паром Norman Atlantic в сторону Италии

Об этом сообщил журналистам министр морского флота и Эгейского моря Милтиадис Варвициотис, пишет ТАСС.

По его словам, пожар на судне "частично взят под контроль".

Министр отметил, что "буксир тащит паром в сторону итальянского побережья, а не албанского". Как сообщил он, это решение вызывает некоторое беспокойство в министерстве, так как паром находится ближе к Албании. По словам Варвициотиса, "греческая сторона связалась с итальянцами и передала ей свои опасения по поводу расстояния, которое парому потребуется преодолеть" до итальянского берега. Однако, как сказал министр, в Италии полагают, что если отбуксировать паром в порт Бриндизи, то "будет более эффективным управление ситуацией".

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"Итальянские власти взяли на себя управление операцией. Греческая сторона ожидает решений Италии, которые будут приниматься уже с борта прибывшего в район бедствия вертолетоносца ВМС Италии, который будет выполнять функции операционного штаба", - подчеркнул министр.

Варвициотис не исключил, что если позволят погодные условия и борьба с пожаром, то будет предпринята попытка "массовой эвакуации" с моря. "Главное, чтобы не было никакого риска для пассажиров", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что "впереди тяжелая ночь", выразив надежду на то, что "удастся спасти всех пассажиров, несмотря на все имеющиеся трудности".

По последним данным, с помощью вертолетов и прибывших в район бедствия судов спасены в общей сложности 172 человека из 478 пассажиров и членов экипажа. На пароме обнаружен один погибший, грек по национальности.