Консультации продолжаются, Рада может начать работу в 19:30
Консультации в Верховной Раде Украины относительно проекта бюджета на 2015 год еще продолжаются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Самопомощь” Олег Березюк.
Он отметил, что “идет борьба между рациональным и эмоциональным”.
“Мы нашли очень хорошую формулу, что особенно драконовские вещи, которые касаются сокращений, будут распространяться на 2015 год как особо тяжелое. С возможностью просмотреть их в 2016 году”, - сказал Березюк.
Он отметил, что сейчас “мы отстояли то, что сохранятся все доплаты и для учителей, для дошкольников, для спортивных школ”.
Читайте такжеВпервые в истории Украины Кабмин предлагает наполнять бюджет за счет олигархов - Сюмар“Кабинет министров понял, что парламент является частью этого процесса. Я думаю, мы скоро придем, как скоро - не знаю, но придем и будем голосовать”, - отметил лидер фракции.
В то же время он отметил, что не может четко ответить по голосованию сегодня за проект бюджета, пока речь идет только о законах, связанных с ним.
Также глава фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко на брифинге заявил, что Рада может возобновить работу в 19:30.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2015 год, а также ряд законопроектов, призванных обеспечить выполнение этого бюджета.
Однако, рассмотрение проекта бюджета до сих пор не началось: в ВР в 11.00 был объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций «Самопомощь» и Радикальной партии. Затем перерыв был продлен до 16.00, а позже - до 18.00.