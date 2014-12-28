Консультации продолжаются, Рада может начать работу в 19:30

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Самопомощь” Олег Березюк.

Он отметил, что “идет борьба между рациональным и эмоциональным”.

“Мы нашли очень хорошую формулу, что особенно драконовские вещи, которые касаются сокращений, будут распространяться на 2015 год как особо тяжелое. С возможностью просмотреть их в 2016 году”, - сказал Березюк.

Он отметил, что сейчас “мы отстояли то, что сохранятся все доплаты и для учителей, для дошкольников, для спортивных школ”.

Читайте такжеВпервые в истории Украины Кабмин предлагает наполнять бюджет за счет олигархов - Сюмар“Кабинет министров понял, что парламент является частью этого процесса. Я думаю, мы скоро придем, как скоро - не знаю, но придем и будем голосовать”, - отметил лидер фракции.

В то же время он отметил, что не может четко ответить по голосованию сегодня за проект бюджета, пока речь идет только о законах, связанных с ним.

Также глава фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко на брифинге заявил, что Рада может возобновить работу в 19:30.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2015 год, а также ряд законопроектов, призванных обеспечить выполнение этого бюджета.

Однако, рассмотрение проекта бюджета до сих пор не началось: в ВР в 11.00 был объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций «Самопомощь» и Радикальной партии. Затем перерыв был продлен до 16.00, а позже - до 18.00.