Порошенко прибыл в Раду
17:26, 28 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Верховную Раду и встречается с депутатами фракции партии “Блок Петра Порошенко”.
Порошенко прибыл в Раду требовать голосования бюджетных законов / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.
Читайте такжеПрофильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексуПри этом источник отметил, что депутатов фракции убеждают в том, чтобы проголосовать за правительственные законопроекты и принять бюджет на 2015 год.
В то же время, как сообщают источники Украинской правды, президент требует от фракции консолидации в голосования бюджетных законов, в противном случае "несогласные" (те, кто не проголосует) должен покинуть фракцию.
Как заявила вице-спикер Оксана Сыроед, Рада должна продолжить работу в 18:00.
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