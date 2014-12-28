Порошенко прибыл в Раду

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

Читайте такжеПрофильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексуПри этом источник отметил, что депутатов фракции убеждают в том, чтобы проголосовать за правительственные законопроекты и принять бюджет на 2015 год.

В то же время, как сообщают источники Украинской правды, президент требует от фракции консолидации в голосования бюджетных законов, в противном случае "несогласные" (те, кто не проголосует) должен покинуть фракцию.

Как заявила вице-спикер Оксана Сыроед, Рада должна продолжить работу в 18:00.