Депутаты отложили заседание на 18.00

Об этом вице-спикер парламента Оксана Сыроид сообщила, зайдя в сессионный зал, где сейчас находятся около 100 депутатов. "Ввиду того, что продолжает работу совет коалиции вместе с правительством, продолжим наше заседание в 18 часов", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, первый вице-спикер парламента Андрей Парубий продлил перерыв в работе парламента до 16.00.

«Парламентская коалиция не успевает рассмотреть все поправки к госбюджету-2015. Поэтому было принято решение продлить перерыв до 16.00. Очень прошу депутатов до 16.00 работать в комитетах... Не терять зря время»,– сказал Андрей Парубий.