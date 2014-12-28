Депутаты отложили заседание на 18.00
16:14, 28 декабря 2014Политика
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Депутаты вернутся в сессионный зал Верховной Рады, чтобы продолжить заседание в 18.00.
Депутаты решили продолжить работу \ Фото УНИАН
Об этом вице-спикер парламента Оксана Сыроид сообщила, зайдя в сессионный зал, где сейчас находятся около 100 депутатов. "Ввиду того, что продолжает работу совет коалиции вместе с правительством, продолжим наше заседание в 18 часов", - сказала она.
Как сообщал УНИАН, первый вице-спикер парламента Андрей Парубий продлил перерыв в работе парламента до 16.00.
«Парламентская коалиция не успевает рассмотреть все поправки к госбюджету-2015. Поэтому было принято решение продлить перерыв до 16.00. Очень прошу депутатов до 16.00 работать в комитетах... Не терять зря время»,– сказал Андрей Парубий.
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