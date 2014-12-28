Рада объявила очередной перерыв до 16:00
13:31, 28 декабря 2014Политика
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Перерыв в заседании парламента продлен до 16:00.
В Раде снова перерыв / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
“Не успевает совет коалиции с правительством подготовить и согласовать все поправки к законопроектам, которые мы должны рассматривать”, - сказал он.
Парубий отметил, что в связи с тем, что работа совета коалиции и правительства продолжается, было принято решение о продлении перерыва, который должен завершиться к 16.00.
Читайте такжеВР запретила отбирать у заемщиков залоговое имуществоКак сообщал УНИАН, сегодня депутаты уже неоднократно сообщали о перерыве в работе. Ранее предполагалось, что заседание возобновится в 13:20.
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