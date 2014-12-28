Рада объявила очередной перерыв до 16:00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

“Не успевает совет коалиции с правительством подготовить и согласовать все поправки к законопроектам, которые мы должны рассматривать”, - сказал он.

Парубий отметил, что в связи с тем, что работа совета коалиции и правительства продолжается, было принято решение о продлении перерыва, который должен завершиться к 16.00.

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