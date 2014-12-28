Рада продолжает консультации по бюджету, перерыв продлен до 13:20

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сообщил в сессионном зале.

Он сказал, что сейчас проходит “тяжелая, но плодотворная дискуссия, которая уже почти выходит на позитивный, оптимистический результат по бюджету между экспертами, правительством и председателями фракций”.

Читайте такжеВР запретила отбирать у заемщиков залоговое имуществоПоэтому, отметил он, по просьбе “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко” объявляется перерыв еще на 30 минут.

Таким образом, сказал Парубий, заседание должно продолжиться в 13:20.

Как сообщал УНИАН, депутаты уже дважды сообщали о перерыве в работе. Ранее предполагалось, что заседание возобновится в 12:30.