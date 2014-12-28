Рада продолжает консультации по бюджету, перерыв продлен до 13:20
13:06, 28 декабря 2014Политика
1
Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что перерыв в заседании парламента продлен до 13.20 в связи с необходимостью завершить консультации по бюджетным вопросам.
Парубий объявил о продолжении перерыва / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сообщил в сессионном зале.
Он сказал, что сейчас проходит “тяжелая, но плодотворная дискуссия, которая уже почти выходит на позитивный, оптимистический результат по бюджету между экспертами, правительством и председателями фракций”.
Читайте такжеВР запретила отбирать у заемщиков залоговое имуществоПоэтому, отметил он, по просьбе “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко” объявляется перерыв еще на 30 минут.
Таким образом, сказал Парубий, заседание должно продолжиться в 13:20.
Как сообщал УНИАН, депутаты уже дважды сообщали о перерыве в работе. Ранее предполагалось, что заседание возобновится в 12:30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter