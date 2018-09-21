РФ официально еще не ответила на ноту Украины о непродлении договора о дружбе - Климкин

Сегодня МИД Украины направило ноту России о непродлении договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация официально еще не ответила на ноту Украины о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Нет. Мы только сегодня передали. Ответ мы пока не получили", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, украинское внешнеполитическое ведомство сегодня проинформировало Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, срок действия которого истекает 31 марта 2019.

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Ранее 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Сегодня, 21 сентября, МИД Украины направило ноту России о непродлении договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.