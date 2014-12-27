Обстрел дома мэра Львова квалифицировали как террористический акт

Об этом сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

"На время обстрела в доме никого не было. Пострадавших нет", - сообщила Добровольская.

Она также отметила, что производство передано Службе безопасности Украины.

В комментарии агентству руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак сообщила, что в пятницу, 26 декабря, Садовый с семьей выехал на отдых в Карпаты кататься на лыжах на горнолыжном курорте "Буковель". После вчерашних событий он сегодня вернется во Львов.

Читайте такжеВ доме Садового выбиты окна и двери, повреждена стена (фото)Также Процак указала, что после обстрела дома городского головы Львова в июле этого года, по решению суда, дом мэра охраняют сотрудники Государственной службы охраны (ГСО). На момент обстрела они находились на территории двора дома в специально отведенном помещении. Никто из них не пострадал.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 декабря неизвестные обстреляли дом городского головы Львова на улице Стрелецкой, 1.

Ночью 26 июля неизвестные уже обстреливали дом Садового. На момент обстрела городского головы и членов его семьи в доме не было, никто не пострадал. Тогда также было открыто производство по статье УК «теракт».