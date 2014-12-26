Во Львове неизвестные обстреляли из гранатомета дом Садового

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что в 20.13 в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные во Львове обстреляли дом на улице Стрелецкой, 1, где проживает мэр Львова Андрей Садовый.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным стреляли из гранатомета. Данных о том, что на момент обстрела, кто-либо находился в доме или нет - пока нет.

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По предварительной информации пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН жители домов на улице Мучний, прилегающей к улице Стрелецкой, был слышен сильный взрыв, а внешне выглядит так, что с одной стороны здание имеет значительные повреждения.