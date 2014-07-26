Неизвестные обстреляли дом мэра Львова, возможно, из противотанкового оружия

Сегодня ночью неизвестные обстреляли жилой дом городского головы Львова Андрея Садового. На этот момент городского головы и его семьи в доме не было, поэтому никто не пострадал.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВДУ во Львовской области Светлана Добровольская.

26 июля в 00.10 работникам милиции поступила информация о том, что выстрелами поврежден один из частных трехэтажных домов на улице Стрелецкой в городе Львове. В результате выстрелов из неустановленного пока оружия повреждены часть крыши здания, водоотводы и окна на третьем этаже. На время обстрела в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 УКУ (теракт). На месте происшествия работает милиция.

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Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, по предварительной версии экспертов, обстрел мог вестись из противотанкового оружия. Расследованием, вероятнее всего, будут заниматься сотрудники СБУ.

Кроме того, за минувшие сутки, 25 июля, работники милиции Львова зарегистрировали три ложных сообщения о минировании гостиниц “Спутник” и “Панорама” и жилого дома на улице Шевченко во Львове. Во всех случаях взрывчатки не выявлено, осуществлялась эвакуация людей.