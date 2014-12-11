Российские подразделения покинули территорию Херсонской области - Генштаб ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генерал-майор, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин во время круглого стола в Киеве.

"Есть определенные попытки со стороны России. Эти попытки заключаются в том, что они отвели часть своих подразделений (с Херсонской области - УНИАН) на территорию Крыма, то есть они поняли, что маханули они и вышли на территорию Херсонской области", - отметил Розмазнин.

Читайте такжеПорошенко - России: пожалуйста, выведите войска и закройте границу"Эти подразделения выведены из трех точек (Ад, Чонгар, Арабатская стрелка - УНИАН), на сегодня они выведены, но наши подразделения туда не стали", - добавил Розмазнин.

Ранее, 9 декабря, Госпогранслужба сообщила об уходе российских военных из занятых ими территорий Херсонской области на границе с Крымом.

Однако на следующий день там сообщили, что несмотря на договоренность силовиков России и Украины об отводе российских войск с трех участков Херсонской области до 18 часов 9 декабря, солдаты так и не оставили занятые территории.

Напомним, российские военные появились на территории Херсонщины одновременно с оккупацией Крыма. Так, 15 марта сообщалось о вертолетном десанте из 40 человек возле поселка Стрелковое (Арабатская стрелка, Генический район, Херсонская область).