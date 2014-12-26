Появились первые фотографии обмена пленными

Появились первые фотографии обмен пленными между силовиками и боевиками по формуле "222 на 150" на Донетчине.

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Напомним, что представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма сообщил, что в рамках переговоров контактной группы утверждены пофамильные списки пленных, подлежащих обмену между Украиной и боевиками. Договоренность об обмене пленными в формате "150 на 225" была достигнута в ходе переговоров в Минске. Обмен, по данным сторон, должен пройти до Нового года.