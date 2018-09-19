Климкин требует от Будапешта "принять меры прямо сейчас" из-за венгерских паспортов на Закарпатье
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Венгрию принять меры после появления видео о выдаче Генеральным консульством этой страны в городе Берегово на Закарпатье венгерских паспортов.
Об этом глава украинского МИД сообщил в микроблоге Twitter.
"Фейк стал плохой модой. У Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве Венгрии в городе Берегово – фейк, или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе", - заявил Климкин.
При этом, глава МИД не уточнил, о каких мерах идет речь.
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Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором снято как украинцам выдают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.
"Клянусь, считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.
Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.
Ранее венгерском дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.
В этой связи Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию, и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула.