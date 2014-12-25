Ющенко объяснил, почему не принимал участия в событиях Евромайдана



Об этом он заявил в интервью ”Украинской правде”, которое будет опубликовано в ближайшие дни.

”Когда весь Майдан повторяет: ”Юле волю!”, моего места там нет”, – сказал он, отвечая на вопрос о причинах неучастия в соответствующих событиях.

Значительную часть интервью Ющенко посвятил критике Тимошенко, утверждая, что она действует в интересах Кремля и собственных амбиций.

”У Путина нет большего дестабилизирующего фактора (политического, я имею в виду) в Украине, чем Тимошенко. Если Тимошенко дождется, когда Петр Алексеевич Порошенко первый раз споткнется о порог, вы увидите миссию Тимошенко”, – считает он.

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Ющенко также ушел от прямого ответа на вопрос, запрещали ли ему лидеры Майдана принимать в нем участие.

”Вопрос не в том, что пускали или не пускали. Я хорошо понимал, что в том политическом кругу лидеров, которые там появились, живет другой проект, параллельно политический к тому действу, которое происходит на площади. Когда я стал свидетелем мимикрии, как, казалось, абсолютно величавые, здравые требования умной молодежи перекрываются короткой перспективой трансформации власти, я понял, что мы попадаем в большую национальную неприятность”, – заявил экс-президент.

Он также заверил, что приходил на Майдан, а члены его семьи даже изображены на многих фотографиях из тех событий.