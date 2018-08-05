Филарет озвучил возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии

По словам Филарета, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор.

Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре.

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП - патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает "5 канал".

По словам Филарета, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор.

На нем выберут предстоятеля Украинской Поместной Православной Церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса

Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - подчеркнул Филарет.

Ранее патриарх Филарет назвал заявления о "захвате храмов" и возможность "войны" за автокефалию примером лжи и дезинформации, которые являются частью гибридной войны против Украины.

Филарет отметил, что по украинским законам все храмы и имущество принадлежат общинам - или на правах собственности или на правах пользования или на правах аренды.

Филарет заверил, что насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас

Кроме того, он заверил, что Киево-Печерская Лавра будет украинской, но когда именно, он не знает.

"Возможно через несколько месяцев после Томоса, а возможно через несколько лет. Для нас это не имеет принципиального значения - потому что мы верим, что дело Украинской Церкви является правдивым, а раз на нашей стороне правда, Бог нам поможет осуществить ее. Осуществить мирно и добровольно, без всякого насилия", - рассказал Филарет.

Он добавил, что никто не пойдет "захватывать Лавру".

"Мы за эти более четырех лет не раз сами заявляли, что призывы "идти на Лавру" - это провокация, которая играет в пользу Кремля", - отметил Филарет.

Как сообщалось, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви может быть рассмотрен на собрании Константинопольской Патриархии в сентябре.

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