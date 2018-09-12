В УПЦ МП считают, что нужно созвать Собор из-за экзархов Константинополя

Там убеждены, что визит экзархов в Украину "не принесет пользы никому, потому что раскол это не легализует".

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что предстоятелям православных поместных церквей стоит собраться на Собор для обсуждения решения патриарха Константинопольского Варфоломея о назначении своих экзархов в Киеве.

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Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, сообщает "Информационно-просветительский отдел УПЦ МП", передает Украинская правда.

"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы Предстоятели Церквей собирались на Собор, на Синаксис, принимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные времена наступают", - сказал Данилевич.

Он назвал действия патриарха Варфоломея "антиканоничними". "Это (решение патриарха о направлении в Украину двух экзархов – ред.) противоречит церковным канонам", - заявил Данилевич.

Он убеждает, что визит экзархов в Украину "не принесет пользы никому, потому что раскол это не легализует".

"Даже если Патриарх Варфоломей пойдет до конца и создаст какую-то структуру, это приведет к разрыву отношений, к разрыву Евхаристического общения между Церквями, это породит раскол, и от этого проиграют все", - сказал Данилевич.

Представитель УПЦ МП заявляет, что Константинопольский Патриархат в своих действиях должен бы советоваться с Московским патриархатом. "Если бы он хотел решить вопрос раскола – пожалуйста, будем говорить, общаться. Но нельзя делать это, как говорят, "топорно": решая маленький вопрос украинского раскола, порождать большие проблемы во всем Вселенском Православии. Это неправильно", - подытожил Данилевич.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца этого года.