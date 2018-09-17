Рада на этой неделе планирует переименовать две области

Процесс переименования может начаться 20 сентября.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о необходимости переименовать две области - Кировоградскую и Днепропетровскую.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и осуществил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области", - отметил спикер и добавил, что этот процесс также может начаться 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, в Раде планируют переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, а Кировоградскую - на Кропивницкую.