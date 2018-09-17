Рада на этой неделе планирует переименовать две области
11:53, 17 сентября 2018Политика
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Процесс переименования может начаться 20 сентября.
Днепропетровскую область хотят переименовать на Сичеславскую / фото vesti.dp.ua
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о необходимости переименовать две области - Кировоградскую и Днепропетровскую.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"Уже все процедуры прошли, и я считаю, что наш парламент, который начал и осуществил декоммунизацию, должен ее завершить также и на уровне Конституции, переименовав две области", - отметил спикер и добавил, что этот процесс также может начаться 20 сентября.
Как сообщал УНИАН, в Раде планируют переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, а Кировоградскую - на Кропивницкую.
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