В Раде планируют переименовать Днепропетровскую область

Один из внефракционных депутатов выступает за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую.

"Имею на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины - за переименования Днепропетровской области на Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока", – написал он в Facebook.

"После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – сообщил Денисенко.

Читайте такжеВятрович выступил за идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую

Он считает, что "совместными усилиями общественности, ученых и культурных деятелей, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

"Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь изобилует степью и оврагами над Днепром. Наконец, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – заявил Денисенко.