Украина подала поправку в МАГАТЭ относительно ответственности РФ за ядерные установки в Крыму

Об этом сказал председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Сергей Божко. "Поправки касаются того, что страна-оккупант несет всю ответственность за то, что, не дай Бог, произойдет на этом объекте", - сказал он.

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"Но при этом, мы, то есть страна-держатель этой ядерной установки, отвечает за вопросы физической защиты и нераспространения ядерного оружия", - добавил Сергей Божко.

По словам главы Госатомрегулирования, Россия уже пыталась официально закрепить право собственности на ядерные установки в Крыму, но ни одна страна-член МАГАТЭ не признала это.

Кроме этого, по словам Сергея Божко, МАГАТЭ рассматривает вопрос о прямых инспекциях со своей стороны. "Что это даст? Это даст понимание того, что Крым не является территорией России", - отметил глава Госатомрегулирования.

Как ранее сообщал УНИАН, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины летом 2014 года решила приостановить действие лицензии Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на право эксплуатации исследовательского реактора ИР-100.