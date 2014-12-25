Украина подала поправку в МАГАТЭ относительно ответственности РФ за ядерные установки в Крыму
Украина подала поправку в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерным установкам в Крыму, в частности исследовательскому реактору ИР-100 в Севастополе, для закрепления ответственности за эти объекты за Россией.
Об этом сказал председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Сергей Божко. "Поправки касаются того, что страна-оккупант несет всю ответственность за то, что, не дай Бог, произойдет на этом объекте", - сказал он.
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"Но при этом, мы, то есть страна-держатель этой ядерной установки, отвечает за вопросы физической защиты и нераспространения ядерного оружия", - добавил Сергей Божко.
По словам главы Госатомрегулирования, Россия уже пыталась официально закрепить право собственности на ядерные установки в Крыму, но ни одна страна-член МАГАТЭ не признала это.
Кроме этого, по словам Сергея Божко, МАГАТЭ рассматривает вопрос о прямых инспекциях со своей стороны. "Что это даст? Это даст понимание того, что Крым не является территорией России", - отметил глава Госатомрегулирования.
Как ранее сообщал УНИАН, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины летом 2014 года решила приостановить действие лицензии Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на право эксплуатации исследовательского реактора ИР-100.