Украина предостерегла РФ от посягательства на ядерные объекты в Крыму

"МИД выразил решительный протест в связи с попытками применения Российской Федерацией своей национальной юрисдикции к ядерным объектам, установкам и материалам, расположенным на временно оккупированной Российской Федерацией части территории Украины в Автономной республике Крым и городе Севастополь и попыткой распространить на них положения Соглашения между СССР и МАГАТЭ от 21 февраля 1985 года", - говорится в сообщении.

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В переданной российской стороне ноте отмечается, что все ядерные объекты, установки и материалы, находящиеся на территории Крыма и Севастополя, являются собственностью Украины, а их правовой статус, порядок эксплуатации, использования и обслуживания определены законодательством Украины и положениями Соглашения между Украиной и МАГАТЭ.

"Попытки России совершить любые действия, направленные на одностороннее изменение национальной юрисдикции ядерных объектов Украины в Крыму являются ничтожными. Такие действия создают прямую угрозу международному режиму, установленному Договором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года", - говорится в ноте.

В МИД предостерегли российскую сторону от нарушения безъядерного статуса части территории Украины, оккупированной Российской Федерацией.