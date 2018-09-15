Президент Эстонии: мой визит в Днепр – напоминание, что на востоке Украины происходит настоящая война

В свое время Керсти Кальюлайд первой среди глав иностранных государств посетила Донбасс и линию разграничения.

15 сентября в Днепре с рабочим визитом находилась президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Это – первый ее визит в Днепр.

Президент Эстонии и городской голова Борис Филатов присоединились к Всемирному дню уборки в одном из скверов Днепра и побывали в Музее АТО. Керсти Кальюлайд осмотрела экспозиции, рассказывающие историю конфликта на востоке Украины, а также пересмотрела фильм «Днепр – форпост Украины». В музей она передала памятную монету – знак отличия президента Эстонии тем, кто заботится о безопасности.

В свое время Керсти Кальюлайд первой среди глав иностранных государств посетила Донбасс и линию разграничения.

Читайте такжеПрезидент Эстонии убирала мусор в парке в Днепре (фото)

«Я была на линии разграничения, видела, что там происходит и как живут люди. Об этой ситуации я говорила, в частности, с украинскими политиками. Мой визит сюда (в Днепр. – Ред.) – напоминание о том, что происходит настоящая война. Европа должна об этом помнить. Ведь Украина – это тоже Европа», – убеждена глава Эстонии.

«Спасибо президенту Эстонии, народу этой страны за визит поддержки. Мы показали пример, как заботиться об окружающей среде, побывали в музее АТО. Думаю, госпожа Кальюлайд была поражена гражданским подвигом днепрян и города, что остановил «русскую весну». Убежден, что госпоже президенту Днепр показал свои лучшие стороны модернового города, который смотрит в будущее и является становым хребтом Украины», – заявил Борис Филатов.