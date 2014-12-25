Реформу ГАИ начнут уже в январе

Об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Екатерина Згуладзе, сообщает пресс-служба МВД.

"В середине января запланировано реформирование Госавтоинспекции. Будет создана новая нормативная база, функциональное разделение, подбор кадров, и в частности, людей, которые будут их учить. Ведь те, кто будут учить полицейских, должны сами верить в то, чему учат", - отметила она.

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Згуладзе также сообщила, что реформа МВД начнется по всей Украине, но в первую очередь в крупных городах. Начнут с Киева.

"Строя новую систему, мы хотим улучшить работу в целом. Успех реформ зависит и от самих полицейских, от того, насколько они сами готовы к переменам", - сказала она.

Згуладзе добавила, что для нее большая честь, что есть команда, которая готова делать масштабную реформу, команда, у которой есть политическая воля.

"Нам нужна полиция, которая будет служить народу. Мы будем пытаться изменить отношения между гражданами и полицией, и установить между ними связь. Когда уровень доверия к милиции – нулевой, нас никто не услышит. Первоочередная задача, которая стоит перед нами, – отстроить имидж. Это изменит качество и стандарты работы", - сказала она.