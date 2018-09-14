Ляшко пригрозил "порвать ж**у" НАБУ (видео)

Ляшко считает расследование против него политически мотивированным.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал сообщения о расследовании против него и пригрозил "порвать ж**у" тому, кто, по его словам, фальсифицирует дело против него о незаконном обогащении.

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"У них нет никаких оснований, потому что я стараюсь жить честно. Но не исключаю, что такое может быть... Покажите мне этого идиота, который фальсифицирует (дело - Ред.) против меня - я их ж**у порву на мальтийский крест", - заявил главный "радикал" страны возле здания Соломенского суда столицы.

Ляшко также считает, что действия детективов НАБУ часто выходят за рамки закона и приличия. В качестве примера он привел сообщения СМИ о задержании детектива НАБУ во время курения марихуаны.

11 сентября СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят представление в парламент о снятии неприкосновенности с лидера Радикальной партии Олега Ляшко.