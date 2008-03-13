Суд не приостанавливал действие решения съезда БЮТ

Председатель Радивиловского райсуда Ровненской области Виталий КОХНО заявляет, что этот суд не рассматривал вопроса о приостановлении действия решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Об этом В.Кохно сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам В.Кохно, он не знает, откуда взялось такое сообщение о судебном решении, ведь «суд не решал такого вопроса вообще».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, перед началом заседания сессии Киевсовета главный государственный исполнитель подразделения принудительного исполнения решений Главного управления юстиции в г. Киеве Сергей КРАЙЧИНСКИЙ сообщил, что Радивиловский райсуд Ровенской области принял постановление, которым приостановил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Он сообщил, что указанное постановление суда было издано 7 марта. Согласно документу, приостанавливается действие решения съезда БЮТ до решения дела по сути.

Также постановлением суда запрещено городской территориальной избирательной комиссии и районным теризбиркомам осуществлять любые действия по выполнению решения съезда БЮТ до решения дела по сути.

По словам секретаря Киевсовета О.Довгого, это постановление принято в обеспечение обращения в суд депутата Киевсовета Андрея АНДРЮШКИНА.

2 июня 2007 г. на межпартийном съезде БЮТ было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, избранных по избирательному списку блока, в том числе А.Андрюшкина.