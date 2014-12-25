ОБСЕ фиксирует массовое воровство Россией украинского угля

Об этом говорится в недельном отчете миссии.

"Наблюдательная миссия продолжает фиксировать большое количество грузовиков, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что, как сообщалось ранее, наблюдатели видели, как российские таможенники проверяли, что грузовики были пустыми, когда въезжали на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, начиная с октября, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия вывозит уголь из Украины.