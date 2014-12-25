СМИ: Митингующие под Радой уже готовят коктейли Молотова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Работники "Укрспирта" требуют не приватизировать предприятие и в знак протеста изготавливают коктейли Молотова из алкоголя, который привезли с собой. Как подчеркивают журналисты, которые работают на месте событий, люди готовят коктейли Молотова с целью подчеркнуть серьезность своих намерений.

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Напомним, сегодня под Верховной Радой собралось около 500 митингующих, представителей различных митингов. В частности, это митинги с требованием легализации букмекерства, с требованием реформирования “Укрспирта”, а также митинг в защиту Академии педагогических наук.