СМИ: Митингующие под Радой уже готовят коктейли Молотова
11:36, 25 декабря 2014Политика
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Работники "Укрспирта", которые пикетируют Верховную Раду Украины, в знак протеста подготовили коктейли Молотова из алкоголя.
Работники "Укрспирта" требуют не приватизировать предприятие / Hromadske.TV @HromadskeTV
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Работники "Укрспирта" требуют не приватизировать предприятие и в знак протеста изготавливают коктейли Молотова из алкоголя, который привезли с собой. Как подчеркивают журналисты, которые работают на месте событий, люди готовят коктейли Молотова с целью подчеркнуть серьезность своих намерений.
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Напомним, сегодня под Верховной Радой собралось около 500 митингующих, представителей различных митингов. В частности, это митинги с требованием легализации букмекерства, с требованием реформирования “Укрспирта”, а также митинг в защиту Академии педагогических наук.
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