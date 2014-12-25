Участники Минских переговоров проинформируют о дальнейших шагах позже - МИД Беларуси

Об этом сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает белорусское издание "БЕЛТА".

"Сегодняшняя встреча в Минске завершилась. Информация относительно дальнейших шагов будет распространена трехсторонней контактной группой ОБСЕ-Россия-Украина позже", - сказал Мирончик.

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На переговоры прибыли российский посол в Киеве Михаил Зурабов, экс-президент Украины Леонид Кучма, представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Встреча проходила в бывшей резиденции Президента Беларуси Dipservice Hall.