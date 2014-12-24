Пушилин: переговоры в Минске были "подготовительными"

Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Произошла тяжелая подготовительная встреча, раскрывать пункты и результаты до проведения следующей встречи не совсем корректно по отношению к сторонам... Дата и время следующей встречи пока под вопросом, стоит на обсуждении", - сказал террорист Пушилин.

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Напомним, встреча трехсторонней контактной группы в Минске длилась около пяти с половиной часов. Участники встречи разъехались без комментариев.