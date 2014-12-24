Пушилин: переговоры в Минске были "подготовительными"
23:02, 24 декабря 2014Политика
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Один из руководителей террористической "ДНР" Денис Пушилин, который принимал участие в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, заявил, что это была "подготовительная встреча"
REUTERS
Об этом сообщает "РИА-Новости".
"Произошла тяжелая подготовительная встреча, раскрывать пункты и результаты до проведения следующей встречи не совсем корректно по отношению к сторонам... Дата и время следующей встречи пока под вопросом, стоит на обсуждении", - сказал террорист Пушилин.
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Напомним, встреча трехсторонней контактной группы в Минске длилась около пяти с половиной часов. Участники встречи разъехались без комментариев.
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