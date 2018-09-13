Суд оставил Рубана под стражей до 30 октября – адвокат

Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября.

Подозреваемому в подготовке покушений на первых лиц государства, экс-руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Как сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, соответствующее заседание суда состоялось еще 31 августа, пишет Радио Свобода.

«Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября», – сказал адвокат.

Предыдущий срок ареста Рубана завершился 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко завершено.