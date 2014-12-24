Ярош призвал предоставить дополнительные полномочия СНБО

«Новый закон о Совете национальной безопасности и обороны фактически создавал в Украине Ставку Верховного Главнокомандующего для борьбы с внешней агрессией, восстанавливал территориальную целостность и создавал координационный центр для надлежащей борьбы с российской агрессией»,- говорится в обращении депутата.

Как подчеркивает Ярош, законопроект прошел комитет по национальной безопасности и обороны, где было принято решение о поддержке этого закона.

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Поэтому депутат обратился ко всем коллегам-депутатам с просьбой поддержать данный законопроект в первую очередь для того, чтобы должным образом вести войну с российским оккупантом.

«Я хотел бы также обратить внимание на то, что отдельные депутаты из числа наших партеров по коалиции высказывали мнения, что против того, чтобы предоставлять дополнительные полномочия СНБО и его руководителю Александру Турчинову. Я хотел бы сказать, что в условиях тяжелой войны на Востоке речь не идет ни персонально о Турчинове, ни о ком-то другом. Речь идет о том, чтобы люди, которые будут находиться на этой должности - секретаря СНБО адекватно действовали, именно для того им нужны дополнительные полномочия», - подытожил он.