Кернес: Харьков - мой любимый город, я никуда не уеду

По словам Кернеса, все это "досужие слухи", а у него нет и не было планов покидать Харьков.

Кернес также посоветовал "спустить эти слухи в речку, чтобы они там плавали вместе с плотвой".

"Харьков - мой любимый город. Я никуда не уезжаю. Я не уеду ни в один город мира. Буду жить и работать в Харькове", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 24 декабря в девять часов утра у здания горсовета на акцию против городского головы собралось около сотни харьковчан. Активисты пытались штурмом прорваться внутрь здания, чтобы принять участие в сессия, но их оттеснил кордон милиции. Произошло несколько стычек.

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На данный момент стычки между активистами и правоохранительными органами продолжаются.