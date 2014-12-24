Кернес: Харьков - мой любимый город, я никуда не уеду
Мэр Хрькова Геннадий Кернес опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах побега из Харькова и намерении уехать в другую страну.
По словам Кернеса, все это "досужие слухи", а у него нет и не было планов покидать Харьков.
Кернес также посоветовал "спустить эти слухи в речку, чтобы они там плавали вместе с плотвой".
"Харьков - мой любимый город. Я никуда не уезжаю. Я не уеду ни в один город мира. Буду жить и работать в Харькове", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, утром 24 декабря в девять часов утра у здания горсовета на акцию против городского головы собралось около сотни харьковчан. Активисты пытались штурмом прорваться внутрь здания, чтобы принять участие в сессия, но их оттеснил кордон милиции. Произошло несколько стычек.
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На данный момент стычки между активистами и правоохранительными органами продолжаются.
#Харків#Харьков Произошла серьезная драка между милицией и активистами. Огромное количество титушек. pic.twitter.com/xZxTJhKoiF
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014