Боевики "ЛНР" и "казаки" установили в Антраците двоевластие

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«Дислоцированные здесь подразделения армии РФ сохраняют «нейтралитет» и вмешиваются в конфликты между «казаками» и местными террористами только в случае опасности возникновения прямого вооруженного противостояния», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, между «претендентами на власть» постоянно идет выяснение отношений – в частности, «казаки» добиваются получения финансовой помощи от «ЛНР» и доступа к распределению «гуманитарной помощи» из РФ.

«Одновременно на протяжении последней недели отмечено убытие части «казаков» с территории Донбасса в РФ», - добавил Тымчук.