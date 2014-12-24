Боевики "ЛНР" и "казаки" установили в Антраците двоевластие
В Антраците и Красном Луче фактически установлено двоевластие – на контроль территорий претендуют российские «казаки» и боевики «ЛНР».
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
«Дислоцированные здесь подразделения армии РФ сохраняют «нейтралитет» и вмешиваются в конфликты между «казаками» и местными террористами только в случае опасности возникновения прямого вооруженного противостояния», - сообщает Тымчук.
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По информации ИС, между «претендентами на власть» постоянно идет выяснение отношений – в частности, «казаки» добиваются получения финансовой помощи от «ЛНР» и доступа к распределению «гуманитарной помощи» из РФ.
«Одновременно на протяжении последней недели отмечено убытие части «казаков» с территории Донбасса в РФ», - добавил Тымчук.