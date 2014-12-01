Между главарями "ДНР" и "казаками" возник очередной конфликт из-за нежелания идти на передовую

В районе Авдеевки и Опытного украинская артиллерия нанесла ряд упреждающих ударов по рубежам сосредоточения российско-террористических войск, готовившихся к атаке.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Под удары попали террористические группы "ДНР" и только что прибывшие в качестве «пополнения» подразделения российских военнослужащих. Трупы и раненые были эвакуированы противником в центр Донецка через Куйбышевский район города", - говорится в сообщении.

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Тымчук отметил, что в Донецк прибыло порядка 60 российских «казаков» с юга Луганской области. «Казаки» заявили, что готовы участвовать в «поддержании порядка» в городе, однако отказываются идти «на передовую». В связи с этим возник конфликт между «казаками» и руководством «ДНР».

Прибывшая в район Горловки несколько дней назад тактическая группа российско-террористических войск вступила в огневой контакт с украинскими войсками в районе Углегорска. После того, как противником был открыт минометный огонь, артиллерия украинских войск нанесла ответный удар. Тактическая группа противника прекратила обстрелы и отошла вглубь своих позиций.